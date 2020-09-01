МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Количество российских граждан, которые в первом полугодии 2020 года совершили туристические поездки за пределы страны, составило 7,7 миллиона, что на 64,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

"Число туристских поездок российских граждан за границу в первом полугодии 2020 года уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2019 года на 64,2% и составило 7,1 миллиона поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 80% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 20% — в государства-участники СНГ", — говорится в отчете.

Чаще других стран дальнего зарубежья россияне посещали Финляндию, их число составило 738,5 тысячи, что на 55,1% меньше по сравнению с прошлым годом, Таиланд (483,2 тысячи, меньше на 26,1%), Эстонию (379,2 тысячи, меньше на 55,2%), Турцию (314,2 тысячи, меньше на 88,1%) и ОАЭ (310,2 тысячи, меньше на 38,1%).

При этом количество иностранных граждан, которые в первом полугодии 2020 года совершили туристические поездки в Россию, составило 3,9 миллиона человек, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В первом полугодии 2020 года иностранные граждане совершили 3,9 миллиона туристских поездок в Россию, что на 64% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Туристы из стран дальнего зарубежья совершили 1,2 миллиона поездок (30,3% от общего числа), из государств-участников СНГ — 2,7 миллиона поездок (69,7% от общего числа)", — говорится в отчете.

Лидерами среди стран дальнего зарубежья стали граждане Финляндии (160,6 тысячи, что на 62,6% меньше, чем в 2019 году), второе место заняли жители Польши (109,9 тысячи, меньше на 66%), третье — Эстонии (90,9 тысячи, меньше на 60,6%), четвёртое — Китая (77,4 тысячи, меньше на 90,1%), пятое — Латвии (50,4 тысячи, меньше на 59,7%).

Объем платных туристических услуг в России в июле вырос в 2,9 раза по сравнению с июнем и составил 5,9 миллиарда рублей, следует из данных Росстата.

В годовом выражении платные туристические услуги населению снизились на 71,1%.

Выручка гостиниц и аналогичных средств размещения в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем в 2,8 раза и составила 15,1 миллиарда рублей. В годовом выражении объем платных услуг в этом секторе снизился на 37,1%.

Специализированные коллективные средства размещения в июле оказали услуг на 10,1 миллиарда рублей, из них санаторно-курортные организации — на 7,3 миллиарда рублей (рост по сравнению с июнем — в 5,1 раза, в годовом выражении — снижение на 57,6%).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших в ситуации с пандемией COVID-19, но и самой перспективной. Он уточнил, что потенциал туристической отрасли в России очень высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение. В настоящее время правительство России ведет работу над национальным проектом по развитию внутреннего туризма, документ будет представлен общественности осенью.

В августе правительство реализовало программу стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги. Она стартовала в ночь на 21 августа и продлилась до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.