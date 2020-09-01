МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают до 184,75 миллиона акций "Детского мира" — в случае продажи всех акций корпорация и фонд выйдут из капитала ритейлера, говорится в сообщении АФК и РКИФ.

"Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

"Перед завершением предложения, доля РКИФ в уставном капитале компании составляет 4,62%, АФК "Система" — 20,38%. При условии продажи максимального объема акций, равного 184 миллионам 750 тысячам 001, по завершении предложения АФК "Система" и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании", — добавляется в релизе.

При этом "Система" и РКИФ в рамках предложения акций намерены реализовать свои доли в капитале в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", Альфа-банк выступает букраннером сделки.

АФК "Система" планирует использовать чистые поступления от предложения акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. "Система" в своем сообщении также отмечает, что члены совета директоров "Детского мира", аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете директоров по завершении предложения.

"При этом ожидается, что после завершения предложения совет директоров начнет поиск новых кандидатов для формирования нового состава совета директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам", — указывается в сообщении. Ожидается, что общее собрание акционеров "Детского мира" будет созвано не позднее конца четвертого квартала 2020 года.

"Система" также указывает, что, если в процессе поиска кандидатов совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с корпорацией, с предложением остаться в составе совета или быть номинированным в новый состав, "Система" не планирует ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение.