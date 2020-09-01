СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Число туристов на автомобилях значительно возросло в Крыму в этом сезоне, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В этом году в Крыму автотуризм стал особенно популярен. Это более активный отдых, который позволяет насладиться не просто пляжным отдыхом в одном из городов полуострова, а за короткое время отпуска объехать весь регион. Крым многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть и удивительные природные красоты – Белая Скала, Розовое озеро, многочисленные пещерные города, посетить уникальные крымские дворцы, насладиться гастрономией региона и посетить винные хозяйства", — сказал журналистам Волченко.

По его словам, запуск новой трассы "Таврида" способствует автопутешествиям.

"После полного запуска трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15%. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания туристов в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов", — подчеркнул Волченко.

По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число туристов, проехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70,2% в разрезе всего турпотока.