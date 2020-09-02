АФИНЫ, 2 сен — ПРАЙМ. Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель, говорится в совместном решении семи министров, которое будет действовать две недели.

Постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" опубликовано в официальном правительственном вестнике.

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Максимум 500 гражданам России в неделю разрешается въезжать на территорию Греции исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.