МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продают все принадлежащие им акции "Детского мира" по цене 112 рублей за бумагу, говорится в сообщениях "Системы" и РКИФ.

"Размер предложения составляет 184 миллиона 750 тысяч 001 существующих акций "Детского мира", что соответствует 25% акционерного капитала компании плюс 1 акция, что составляет весь пакет акций компании, принадлежащий продающим акционерам. Акции будут проданы по цене 112 рублей за акцию", — говорится в сообщениях.

После завершения продажи АФК "Система" и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале "Детского мира". Продающие акционеры в совокупности получат за пакет 20,692 миллиарда рублей: "Система" — 16,871 миллиарда рублей, РКИФ — 3,821 миллиарда.

Продажа оставшегося пакета АФК "Система" и Российско-китайского инвестиционного фонда в "Детском мире" позволит ритейлеру стать первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении, заявил президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

"Продажа оставшегося пакета АФК "Система" и РКИФ в капитале "Детского мира" сделала возможным создание первой российской компании с 100% акций в свободном обращении, что является историческим событием для российского рынка капитала", — сказал Чирахов, чьи слова приводятся в сообщении АФК "Система".

Он отметил, что "Детский мир" стал историей успеха для АФК "Система". "С момента IPO компании на Московской бирже в 2017 году этот актив принес нам более 60 миллиардов рублей в виде поступлений от размещений акций и дивидендов", — заявил президент "Системы".