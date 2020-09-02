МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские предприятия за период пандемии поставили за рубеж антикоронавирусных товаров, в отношении которых ранее действовали ограничения на экспорт (в частности, масок и санитайзеров), на 2,5 миллиарда рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Правительство РФ с 3 мая сняло запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски. Вместе с тем до 30 сентября экспорт дезинфицирующих средств, масок и респираторов за пределы Евразийского экономического союза разрешен при подтверждении уполномоченного органа государства ЕАЭС. Минпромторг РФ принимает решение о возможности экспорта и выдает подтверждения.

"Могу сказать, что за период пандемии мы выдали разрешений (на экспорт — ред.) в общей сложности более чем на 2,5 миллиарда рублей по той номенклатуре, которая входила в перечень ограниченных к поставке за рубеж", — сказал Мантуров в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил, что потребность в российских товарах сохраняется. "К концу года, конечно, эти отрасли (производство масок, костюмов, перчаток, ИВЛ — ред.) покажут существенный рост по сравнению с другими секторами промышленности. Ну и будем таким образом раскручивать экспортный потенциал, что было до этого сделать не так просто. Поэтому COVID, он способствовал в данном случае выходу на внешние рынки", — сказал министр.

В частности, глава Минпромторга напомнил, что в российские регионы было направлено 7 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. "До конца года, по предварительным расчетам, мы должны на производство выйти 15 тысяч ИВЛ", — сказал он. Мантуров добавил, что есть заявки на поставки отечественных аппаратов от стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и ряда европейских стран.