МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. РЖД на первом этапе будут использовать системы с искусственным интеллектом (ИИ) в режиме подсказок машинисту, а затем внедрять технологию автоведения, сообщили РИА Новости в компании.

Там напомнили, что системы автоведения в настоящее время испытываются на маневровых локомотивах в разных депо сети железных дорог России.

"Ведется разработка программно-аппаратного комплекса с применением технологии искусственного интеллекта, включающего в себя оборудование, устанавливаемое на локомотивы, и соответствующее программное обеспечение. На первом этапе система будет работать в режиме подсказок машинисту в пути следования локомотива, и уже на следующем этапе станет возможным непосредственное внедрение технологии автоведения", — сообщили в РЖД в среду.

Там пояснили, что эффекты от внедрения такой технологии могут включать повышение скорости и точности выполнения маневровых работ, повышение уровня безопасности движения поездов и сокращение эксплуатационных затрат.

РЖД, в частности, занимаются проектом беспилотного электропоезда "Ласточка". В конце августа 2019 года компания впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. На борту "Ласточки" были, в частности, гендиректор РЖД Олег Белозеров и тогдашний вице-премьер Максим Акимов.

Белозеров сообщал, что РЖД планируют запустить беспилотные электропоезда "Ласточка" на МЦК в 2021 году.