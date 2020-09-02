МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group (принадлежит АФК "Система", планирует IPO) по МСФО во втором квартале 2020 года выросла на 8,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 16,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA во втором квартале снизился на 4,4% — до 3,6 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 21,2%. Чистая прибыль выросла на 152,1% год к году, до 3,2 миллиарда рублей. Доля валютной выручки составила 72,8%.

"Влияние на рост финансовых показателей оказало увеличение объемов реализации и цен на пиломатериалы и фанеру, а также существенный рост объема реализации бумаги за счет снижения складских остатков. На динамику экспортной выручки существенное влияние оказал рост среднего курса валют год-к-году: евро — на 10%, доллара — на 12%", — говорится в сообщении.

Чистый долг холдинга вырос на 25,5% — до 47,5 миллиарда рублей. Капитальные затраты компании увеличились на 82,5% и составили 3,6 миллиарда рублей. Основные инвестиции были направлены на модернизацию существующих производственных мощностей с целью увеличения объемов производства и снижения себестоимости продукции в будущем.

"Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике и строительной отрасли, Segezha Group удалось практически полностью нивелировать давление внешних факторов на бизнес благодаря слаженной работе команды и заделу прочности, который был сформирован ранее", — отметил председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин.

В первом полугодии все предприятия группы продолжили работу в штатном режиме с усиленными мерами по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В сложившейся ситуации в мире компании удалось сохранить рабочие места, производительность труда, стабильную заработную плату, выполнить взятые на себя обязательства, сохранить важные для жизнеобеспечения городов присутствия производственные функции, отмечается в сообщении.

Segezha Group — крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.