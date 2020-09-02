МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Транспортные ведомства России и Армении урегулировали разногласия в сфере деятельности Южно-Кавказской железной дороги (100%-ая "дочка" РЖД), управляющей железными дорогами республики, сообщил Минтранс РФ.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" в феврале 2008 года на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. СК Армении в 2018 году сообщал, что в рамках уголовного дела расследует деятельность ЮКЖД за 10 лет. В сентябре 2019 года в Минтрансе РФ говорили, что Россия прорабатывает вариант досрочного расторжения договора об управлении железной дорогой Армении. Однако позднее РЖД сообщали, что рассмотрят с Арменией возможность актуализации концессионного договора на управление железными дорогами республики.

"Протокол сегодня подписали заместитель министра транспорта РФ — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев и заместитель министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Армен Симонян. Таким образом, были сняты все разногласия в отношении финансово-хозяйственной деятельности дочернего предприятия ОАО "РЖД" — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", — говорится в сообщении Минтранса РФ в среду.

В частности, в документе зафиксировано согласие профильных министерств России и Армении с результатами независимых аудиторских проверок деятельности ЮКЖД, проведенных за весь период действия концессионного договора, заключенного в 2008 году. Также подтверждено полное исполнение ЮКЖД своих инвестиционных обязательств и, как следствие, отсутствие претензий сторон.

"Несмотря на действующие ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, финансовые и ряд производственных показателей Южно-Кавказской железной дороги продолжают расти. Это позволяет положительно оценить перспективы дальнейшей совместной работы транспортников России и Армении", — отмечается в сообщении.

Минтранс РФ добавляет, что подписание протокола играет важную роль в решении ряда задач, стоящих перед ЮКЖД. Речь идёт как об увеличении объемов перевозок грузов и пассажиров, так и обновлении железнодорожного подвижного состава. "Стороны подчеркнули значимость подписанного документа и отметили, что он будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества наших стран", — заключается в сообщении.