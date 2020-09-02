МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Компания Netflix планирует локализацию в России, где её партнером будет Национальная Медиа Группа (НМГ), говорится в сообщении видеосервиса.

"Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с Национальной Медиа Группой", — сообщили в пресс-службе компании.

"НМГ подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. Эта сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора НМГ Ольги Паскиной.

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.