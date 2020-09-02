МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль транспортной группы "Fesco" по МСФО в первом полугодии 2020 года составила 5,266 миллиарда рублей против убытка в 1,201 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года, сообщает компания.

Выручка при этом увеличилась на 0,04%, до 27,596 миллиарда рублей, активы компании упали на 16,6% до 51,132 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания — "Дальневосточное морское пароходство". Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.