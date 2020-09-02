МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бывший руководитель сети "Перекресток" Владимир Сорокин назначен на должность гендиректора компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, на этом посту он сменит Германа Тингу, говорится в сообщении "Ленты".

"Владимир Сорокин вступит в должность генерального директора "Ленты" 3 сентября 2020 года. Он также сменит Германа Тингу в совете директоров компании. Герман Тинга продолжит работу с "Лентой" в качестве консультанта", — говорится в сообщении.

Сорокин с 2014 года до лета 2018 года возглавлял сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group). С января 2019 года до августа 2020 года он занимал должность заместителя гендиректора — коммерческого директора "Магнита".

Председатель совета директоров "Ленты" Алексей Мордашов отметил, что "Лента" в 2020 году продемонстрировала отличные результаты, и поблагодарил команду ритейлера и Германа Тингу за эту работу. "В то же время мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ритейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться", — сказал Мордашов, слова которого приводятся в релизе.

"Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент "Ленты", пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина. Мы уверены, что обширный профессиональный опыт, многочисленные успехи и сильная репутация Владимира на рынке розничной торговли продовольствием позволят "Ленте" развиваться, используя накопленный компанией опыт", — добавил он.

Новый гендиректор "Ленты" в свою очередь отметил, что компания — сильный игрок российского продовольственного ритейла, "лидер в своем сегменте рынка". "У компании отличные позиции, которые позволяют ей стать чемпионом российского ритейла", — указал Сорокин.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец июня 2020 года компания управляла 379 магазинами в России: 248 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.