МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Предложение Минпромторга РФ о запрете фотографирования книг в магазинах до их покупки касается не общего плана, а содержательной части изданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Во вторник Минпромторг опубликовал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли. В частности, министерство предложило запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, чтобы защитить права продавцов, учитывая развитие технологий.

"В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проекта правил", — сообщили в Минпромторге.

"Конечно же, речь не идет об общем виде изданий. Полагаем, что правоприменение должно касаться лишь копирования их содержательной части", — добавили в ведомстве.

Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. Среди таких актов — правила продажи отдельных видов товаров. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации "регуляторной гильотины" разработал указанный проект.

В пресс-службе отметили, что прежними правилами не был урегулирован вопрос фотосъемки потребителями в торговом зале. "Это могло создавать конфликт с персоналом тех предприятий, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны", — сообщили в Минпромторге.

Чтобы однозначно разрешить этот вопрос, в проекте новых правил предлагается не допускать ограничений права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе — путем фотографирования товара.

"В любом случае, наша инициатива сейчас вынесена на широкое общественное обсуждение, предлагаем высказать своё мнение о подготовленных изменениях в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это важно, чтобы не допустить перегибов и не создать сложности для потребителей, ведь речь идёт о часто встречающихся бытовых ситуациях", — заключили в министерстве.