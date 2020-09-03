МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Продажа подержанных вещей подлежит налогообложению по ставке 13%, пишут "Ведомости" со ссылкой на Минфин.

При этом обязанность по начислению и уплате налога будет возложена на продавца товара.

В ФНС сообщили, что такие требования уже содержатся в Налоговом кодексе: «физлица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно".

По мнению экспертов, НДФЛ на продажи подержанных вещей может принести бюджету около 80 млрд рублей в год.

По данным совместного исследования Data Insight и Avito, продажи в сегменте c2c (от человека к человеку) растут стремительно. За два года их количество увеличилось почти вдвое – с 90 млн сделок на 295 млрд руб. в 2017 г. до 177 млн сделок на 568 млрд руб. в 2019 г.