МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" во втором квартале по МСФО незначительно снизилась — на 0,5% — до 155,124 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель OIBDA слегка снизился — на 0,6% — до 54,843 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 1,9 миллиарда рублей. Капзатраты группы сократились на 5,1% год к году и составили 26,8 миллиарда рублей.

Выручка группы практически не изменилась за счёт сильных результатов дочерних компаний. "МТС — благодаря росту выручки от мобильных услуг и выручки МТС Банка; Segezha Group — благодаря увеличению выручки под влиянием роста производства и продаж бумаги, фанеры и пиломатериалов, а также росту экспортной выручки на фоне ослабления рубля", — поясняется в сообщении.