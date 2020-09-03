МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оборот от продаж российской интернет-площадки Ozon в первом полугодии 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Показатель GMV (оборот от продаж товаров и услуг, gross merchandise value — ред.) в первом полугодии составил 77,4 миллиарда рублей — на 152% больше, чем годом ранее", — сказано в сообщении.

Оборот от продаж товаров и услуг по итогам второго квартала вырос в 2,9 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 45,8 миллиарда рублей с НДС.

"Во втором квартале 2020 года доля GMV от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% от общего оборота компании (июнь) — это говорит об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс", — говорится в сообщении.

Среди факторов роста компания отмечает рост корзины онлайн-покупок. "Клиенты объединяют в заказах разные категории товаров и покупают больше, чем прежде. В связи с этим темп роста абсолютного числа заказов во втором квартале до 14,6 миллиона (+132%) несколько ниже, чем темп роста оборота", — поясняется в сообщении.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.