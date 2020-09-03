МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел выступило против введения онлайн-продаж спиртных напитков, пишут "Известия".

В МВД считают, что этот канал реализации сделает алкоголь более доступным, а это в свою очередь спровоцирует рост количества преступлений. Кроме того, увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним.

Законопроект Минфина рассматривается в правительстве уже несколько лет, шанс на его одобрение появился в связи с пандемией, однако источник "Известий" в кабмине отмечает, что позиция МВД может заблокировать продвижение документа.