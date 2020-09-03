МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не предлагает вводить новых налогов с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Продажи подержанных вещей на "Авито" обложат налогом в 13%

"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей", — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги.

"Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет); доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку; Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период", — поясняет Минфин.

"Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается", — заключили в министерстве.