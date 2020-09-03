МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 готова выполнять рейсы Новосибирск — Дубай, но на текущий момент порядок распределения частот не определен и компании не известен, сообщила журналистам представитель авиакомпании.

Перевозчик выполнял рейсы по этому маршруту до ситуации с коронавирусом.

"S7 Airlines готова выполнять полеты по направлению Новосибирск — Дубай, однако на текущий момент порядок распределения частот не определен и нам не известен", — сказала представитель компании.

Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.