МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Показатели 2020 года по расселению аварийного жилого фонда уже выполнили 38 российских регионов, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"В топ по максимальному проценту реализации программы вошли Сахалинская, Воронежская и Магаданская области, а также Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа", — сказал он.

Отстающие регионы от намеченных на текущий год показателей, по словам Рюрина, называть пока преждевременно. "По итогам года это будет сделать честнее", — отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство направляет дополнительно 50 миллиардов рублей для ускорения расселения аварийного жилья по всей стране.

Глава Минстроя Владимир Якушев в конце августа говорил о том, что в текущем году планировалось расселить 1 миллион квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. Министр отмечал, что план по переселению в 2020 году может быть перевыполнен в полтора раза. По словам Якушева, к 1 июня в стране расселили 1,074 миллиона "квадратов" аварийного жилья (+7,43% к плану) и 66,38 тысячи человек (+21,6%).