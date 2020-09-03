МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" активно работает с авиавластями ОАЭ, Мальдив и Египта по возобновлению рейсов, рассчитывает на решение обсуждаемых вопросов в ближайшее время, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

"Аэрофлот" активно работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, на двусторонней основе уточняются вопросы расписания и безопасности. Мы рассчитываем на решение вопросов в самое ближайшее время", — сказала Спивакова.