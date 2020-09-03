МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот", несмотря на открытие Грецией границы с РФ, не видит возможности возобновления полётов туда с учетом действующих ограничений, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Въехать граждане России смогут исключительно воздушным путем только через три аэропорта — Афин, Салоник и Ираклиона. Министерское решение будет действовать две недели, до 21 сентября.

"Аэрофлот" с учетом действующих ограничений пока не видит возможности возобновления полётов в города Греции", — сказала Спивакова.