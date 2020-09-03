МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Тайфун в Приморском крае привел к отключению электроснабжения на ряде участков железной дороги, произошел сбой в движении пассажирских и грузовых поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.

"Третьего сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды – обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга", — сообщили в компании.

Там добавили, что РЖД принимают все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график.