МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Фабрика радиотерапевтической техники" ("Фабрика РТТ"), входящая в группу компания "Р-Фарм", запустит в России в будущем году производство инновационной системы радиотерапии HalcyonTM, говорится в сообщении компании.

"Фабрика радиотерапевтической техники" по лицензионному соглашению с компанией Varian Medical Systems (США) запустит в первом полугодии 2021 года локальное производство системы радиотерапии HalcyonTM в четырех модификациях", — говорится в сообщении. А в течение пяти лет "Фабрика РТТ" планирует выпустить 200 ускорительных комплексов HalcyonTM в Подмосковье.

Уточняется, что линейный ускоритель HalcyonTM — один из новейших продуктов мирового лидера отрасли, американской Varian Medical Systems.

"Компания "Фабрика РТТ" будет осуществлять производство всех существующих модификаций системы Halcyon, включая новейшую версию, оснащенную системой кВ-визуализации с функцией CBCT для более точного определения тканевых структур", — рассказал гендиректор "Фабрики" Андрей Попов. При этом, по его словам, Halcyon будет устанавливаться в небольших каньонах без необходимости реконструкции или усиления радиационной защиты помещения.

"Фабрика РТТ" основана в 2016 году. Это единственное в России производство, выпускающее медицинские линейные ускорители для лучевой терапии по лицензии компании Varian Medical Systems для поставок в российские лечебные учреждения в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2019-2024 годах.

ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров — основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.