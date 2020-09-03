МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай, продажа билетов уже открыта на официальном сайте перевозчика, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

"Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по пятницам и субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", — сказала Спивакова.