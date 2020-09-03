МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Введение налога на доходы от продаж на интернет-площадках, подобных "Авито", возможно, но не раньше, чем у властей появятся инструменты разделить торговцев-профессионалов и частников, продающих личные вещи, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Финансовые власти присматриваются к доходам, которые россияне получают от продажи товаров на частных досках объявлений, таких как "Авито". По данным "Ведомостей", Минфин считает, что эти сделки должны подвергаться налогообложению на общих основаниях по ставке НДФЛ 13%. При этом ведомство пояснило, что закон не налагает обязанности налогового агента на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество. Поэтому озаботиться уплатой налогов должен сам продавец.

Позже в Минфине уточнили, что ни о каких новых налогах на продажу подержанных вещей на интернет-площадках речи не идет. А стандартный в таких случаях НДФЛ продавцы не платят на вполне законных основаниях. В частности, освобождаются от уплаты доходов от продажи имущества со сроком владения более трех лет. AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

Кроме того, подержанные вещи продаются, как правило, дешевле, чем их в свое время покупали, и это дает возможность избежать уплаты налогов, поскольку выгоду клиент не получил. Правда, для этого придется предъявить чек на первоначальную покупку товара.

Тот факт, что документ, на который ссылаются “Ведомости”, не содержит новых инициатив, а выглядит как разъяснение уже действующего налогового законодательства, отметили и в "Авито".

"Действующее российское налоговое законодательство уже накладывает на физических лиц обязательства по уплате НДФЛ в определенных случаях. Согласно ему, при получении дохода от продажи б/у вещей в пределах 250 000 рублей не возникает обязанность по уплате налога. По статистике "Авито", 98% сделок по продаже товаров и вещей, совершаемых за год в с2с-сегменте одним физическим лицом, не достигают порога в 250 000 рублей. Стоимость коляски, детской курточки или кроссовок, значительно меньше, чем оговоренный законодательством порог", — отметила руководитель направления корпоративного налогообложения компании Юлиана Стукачева.

ПРОТИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДАВЦОВ

По мнению экспертов, идея распространить действующие нормы законодательства на частную интернет-торговлю возникла из-за того, что площадками типа "Авито" активно пользуются лица, фактически ведущие предпринимательскую деятельность без регистрации.

"В этом ключе инициатива, действительно, позволит легализовать подобные продажи, даст определенный приток налоговых доходов в бюджет, а также обеспечит покупателям гарантии, которых они сейчас лишены. Каким образом отличить тех, кто занимается продажами на постоянной основе, от тех, кто продает личное имущество – предстоит решить налоговым органам", — говорит доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

Важно и то, что при работе с частными лицами затраты на налоговое администрирование не должны превышать объема полученных с них налогов. В случае с теми, кто действительно продает личные б/у товары, такое вполне вероятно, добавила эксперт. Таким образом, вряд ли новация серьезно их затронет. А те, у кого количество сделок и товаров большое, а доход значительный, должны и могут платить налоги, как частные предприниматели.

Кроме того, сейчас Налоговый кодекс предусматривает предоставление имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей. Сумма выше уже может дать основания считать, что речь идет о регулярной предпринимательской деятельности, считает она.

ОТДЕЛИТЬ МУХ ОТ КОТЛЕТ

По всей видимости, рано или поздно государство все-таки возьмет в свои руки и эту сферу деятельности, считают эксперты. До настоящего момента сделками на "Авито" и подобных площадках никто всерьез не занимался, хотя согласно действующему законодательству, это налогооблагаемый доход, к которому применяются общие правила. "Авито" отмечает рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта

Однако фактически такие сделки налогами не облагаются, поскольку речь идет о продажах между физлицами на небольшие суммы, о которых никто официально не заявляет, говорит партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.

"Проконтролировать конкретные объемы подобных сделок сложно, но при наличии значительных оборотов продажи товаров через социальные сети или специальные площадки люди обычно регистрируются в качестве ИП или самозанятых. При этом основная масса пользователей с небольшими продажами не платит налоги", — отметил он.

По его словам, чтобы обеспечить взимание налогов при совершении таких сделок, нужно обязать владельцев площадок подтверждать данные о пользователях. Так, например, на "Авито" встречаются различные мошеннические схемы, когда люди перечисляют деньги, но так и не получают обещанный товар. Если же пользователи площадки будут вынуждены указывать реальные данные, то сократится число преступных схем, а ФНС при необходимости сможет запрашивать сведения о конкретных лицах.

"Но стоит понимать, что это не означает признание площадок налоговыми агентами – уплата налогов все равно останется за пользователями. Чтобы контролировать эту сферу, надо менять законодательство, в частности, предусмотреть, что в определенных случаях такая площадка признается получателем дохода. Так, площадка могла бы получать процент от сделки, но отражать передвижение средств между конкретными лицами. Тогда налоговые органы смогут увидеть, кто и какой доход получил", — полагает эксперт.

Конечно, желающие избежать уплаты налогов или недобросовестные пользователи могут уйти с досок объявлений, благо сейчас социальные сети предоставляют большие возможности для продажи товаров, минуя специализированные сайты. Однако регулярные поступления средств на карты физическому лицу могут заинтересовать банки и налоговые органы, и с этой точки зрения контроль также возможен.