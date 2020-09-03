МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Туристы, которые получили ваучеры, гарантирующие реализацию оплаченных, но отменённых из-за пандемии коронавируса поездок, могут сохранить до 25% от стоимости авиабилетов за счёт изменения курсов валют, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Денежные средства от компании при отказе от ваучера вы сможете получить через три года. Выгоднее использовать ваучер, вы можете поменять направление в счёт суммы ранее оплаченных билетов. Почему выгодно переносить билет? Курс международных расчётов привязан к евро и доллару, если вы покупали билет в январе по курсу 69 рублей, то новый билет вы будете сейчас покупать по курсу 88 рублей. Фактически, перебронирование билетов позволит вам сохранить до 25% в данном случае", — сказал он.

Представитель АТОР так же посоветовал обращать внимание на тариф при покупке авиабилетов.

"По новым билетам, которые вы покупали после 30 апреля, в случае отмены рейса разрешён возврат без штрафа или вы можете поменять направление. Все остальные категории билетов действуют по принципу правила тарифа, здесь нужно быть аккуратным. Сейчас авиакомпании предлагают возвратный тариф с минимальным штрафом в среднем тысячу рублей, чтобы не терять всю стоимость билета. Поэтому при покупке авиабилета нового обязательно обращайте внимание на тариф — возвратный он или нет", — прокомментировал ситуацию Горин.

Правительство РФ ранее утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты. Оно распространяется только на те билеты, которые были приобретены до 1 мая 2020 года.