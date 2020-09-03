МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил спрос на билеты из РФ в Белоруссию и пришёл к выводу, что в этом году интерес к поездкам на автобусе в эту страну вырос на 60% по сравнению с прошлой осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Доли белорусских автобусных направлений в зарубежном рейтинге выросли в разы по сравнению с прошлым годом — в 5-8 раз в зависимости от направления. Спрос на автобусы в Белоруссию вырос на 60% по сравнению с прошлой осенью (на основе данных по 10 популярным маршрутам в Белоруссию, поездки в сентябре — октябре)", — уточнили в Туту.ру.

"В рейтинге зарубежных автобусных направлений маршрут Москва — Минск лидирует (на него приходится около 46% билетов, проданных на сентябрь и октябрь). На втором месте автобусы из Санкт-Петербурга в Минск (доля в общем спросе — 8,1%)", — пояснили эксперты.

По данным исследователей, в топ-10, помимо рейсов из Москвы и Петербурга в Минск, входят также рейсы из столицы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск. Из "небелорусских" направлений в десятке только маршрут Москва — Киев.

Билеты на автобус стоят от 1 450 рублей (время в пути — чуть больше 10 часов). Средний чек по оформленным билетам из Москвы в Минск составляет 1 512 рублей (незначительный прирост по сравнению с прошлым годом). Билеты из столицы в Гомель и Витебск подорожали в среднем на 24% и 30%.

С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы, и пока его не снимала. Пересечь границу можно только имея для этого веские основания: выезд разрешён для работы, учёбы, лечения и ухода за больными родственниками.

Виза для поездки в Белоруссию гражданам РФ не нужна. Документы, которые понадобятся для въезда в Белоруссию: действительный внутренний или заграничный российский паспорт, свидетельство о рождении (для детей до 14 лет). Обязательный карантин на 14 дней для граждан России отменен.