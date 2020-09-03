МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир", — сказала Спивакова.

Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.