МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Запасы подсолнечного масла в РФ к 1 августа выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили более 555 тысяч тонн, на 54,2% выше аналогичного уровня прошлого года, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.

"Остатки подсолнечного масла выросли до рекордного уровня с января 2010 года и составили к 1 августа более 555 тысяч тонн (плюс 54,2%). В целом за сентябрь-июль 2019-2020 сельхозгода было произведено почти 5,57 миллиона тонн подсолнечного масла (плюс 20,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона", — сообщается в обзоре.

Рост запасов подсолнечного масла стал результатом снижения его производства и отгрузки в июле. По данным Росстата, в июле производство снизилось к уровню прошлого года на 3,2%, до 375 тысяч тонн, показав отрицательную динамику впервые в текущем сезоне (с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года — ред.), отмечают эксперты. Объем отгрузки масла с предприятий также снизился — на 18,5%, почти до 209 тысяч тонн.

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза РФ, на 26 августа 2020 года средняя цена семян подсолнечника и подсолнечного шрота составляла 22088 рубля за тонну и 14943 рубля за тонну, выше показателей на аналогичную дату 2019 года на 18,5% и 2,6%. Подсолнечное масло за тот же период подорожало на 10,2%, до 60645 рублей за тонну.

В сентябре основное влияние на внутренние цены окажет поступление на рынок масличных культур урожая 2020 года, а также изменение ожиданий размера нового урожая в России и мире, отмечают аналитики. По данным Росстата, посевы масличных культур под урожай 2020 года составили почти 14,32 миллиона гектаров, на 2% меньше окончательной площади сева в прошлом году, в частности, посевы под подсолнечник сократились на 1,2%, до 8,48 миллиона гектаров.

По предварительным данным ФТС России, с 17 по 23 августа из страны экспортировано 31,7 тысяч тонн подсолнечного масла, на 43,9% меньше среднего уровня за четыре недели, оценивают эксперты. На подсолнечное масло с начала сезона 2019-2020 пришелся наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки — более 3,42 миллиона тонн, на 33% выше уровня прошлого сезона, указывают в Центре агроаналитики.