МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Совет директоров транспортной группы Fesco досрочно прекратил полномочия действующего президента компании Максима Сахарова и избрал на этот пост Аркадия Коростелева, следует из материалов компании.

Сахаров стал президентом транспортной группы с 6 марта 2020 года. Коростелёв занимал руководящие должности в структурах компаний "Лукойл" и "Сибур", а также был вице-президентом Fesco по коммерции.

"Принятое решение: досрочно прекратить полномочия президента ПАО "ДВМП" (головная компания группы — ред.) Сахарова Максима Вячеславовича 3 сентября 2020 года… Избрать президентом ПАО "ДВМП" Коростелева Аркадия на срок с 4 сентября 2020 года по 3 сентября 2025 года (включительно), — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Сахаров переходит на позицию первого заместителя президента Fesco.