МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Совет директоров транспортной группы Fesco досрочно прекратил полномочия действующего президента компании Максима Сахарова и избрал на этот пост Аркадия Коростелева, следует из материалов компании.
Сахаров стал президентом транспортной группы с 6 марта 2020 года. Коростелёв занимал руководящие должности в структурах компаний "Лукойл" и "Сибур", а также был вице-президентом Fesco по коммерции.
"Принятое решение: досрочно прекратить полномочия президента ПАО "ДВМП" (головная компания группы — ред.) Сахарова Максима Вячеславовича 3 сентября 2020 года… Избрать президентом ПАО "ДВМП" Коростелева Аркадия на срок с 4 сентября 2020 года по 3 сентября 2025 года (включительно), — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Сахаров переходит на позицию первого заместителя президента Fesco.
https://1prime.ru/business/20200904/831988126.html