МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Состояние десяти богатейших бизнесменов технологического сектора сократилось на 44 миллиарда долларов после падения фондовых бирж США в четверг, следует из данных торгов и подсчетов агентства Блумберг. Дочь Федуна дебютировала в топ-3 рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes

"Богатство десяти богатейших людей (технологического — ред.) сектора суммарно снизилось на 44 миллиарда долларов после того, как фондовые рынки США показали самое сильное падение почти за три месяца", — пишет агентство.

По итогам торгов четверга основные американские фондовые индексы упали на 2,8-5%. Самое сильное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который ранее на неделе обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов. Акции Apple подешевели на 8%, Facebook — на 3,8%, Microsoft — на 6,2%.

Глава Amazon Джефф Безос, лидер списка богатейших людей мира, по данным рассчитываемого агентством Bloomberg Billionaires Index (BBI) потерял за сутки почти 9 миллиардов долларов, его состояние составляет теперь 198 миллиардов. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска упало на 8,5 миллиарда, до 96,2 миллиарда, он занимает четвертое место в рейтинге.

На втором и третьем находятся глава Microsoft Билл Гейтс (124 миллиарда долларов, снижение за сутки на 2,9 миллиарда) и основатель Facebook Марк Цукерберг (110 миллиардов долларов, снижение на 4,2 миллиарда долларов) соответственно.