МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило компенсацию налога, уплаченного гражданами иностранных государств в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина. Tax free полностью планируется перевести в электронный вид во II половине 2020 года

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами – гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении по итогам заседания правительства.

Пресс-служба кабмина отмечала, что система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии. Ранее правительство РФ обсуждало возможные варианты расширения действия такой системы.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.

Кроме того, правительство по итогам заседания приняло к сведению доклад министра финансов Антона Силуанова об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года.

"Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года и направить его в Государственную Думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", — также говорится в сообщении.