МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 10 сентября возобновляет полеты на Мальдивы, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир

Пресс-служба кабинета министров в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

"Аэрофлот" возобновляет международное воздушное сообщение с Мальдивами. Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю", — сказала Спивакова.

Она добавила, что продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.