МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Среди россиян резко вырос спрос на билеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, пишет Газета.ru со ссылкой на информацию сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

По сравнению с несколькими днями ранее, количество поисковых запросов на перелеты в ОАЭ увеличилось в четыре раза, в Египет — в пять, в Мальдивы — в шесть раз по сравнению с несколькими днями ранее.

По данным аналитиков, дешевле всего стоят билеты в Каир — от 8,8 тысячи рублей.

Минимальная стоимость билетов в Дубай — 12,5 тысяч рублей.