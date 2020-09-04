МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Школьная форма за последний год подорожала на 22%, пишут "Известия", ссылаясь на данные "Платформы ОФД".

Средний чек на покупку школьной формы за август вырос до 2080 рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года он был на уровне 1705 рублей.

При этом полный комплект школьной формы обойдется примерно в 6,3 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса ОНФ.

По данным опроса, более 18% родителей в этом году потратили на школьную форму минимум 10 тысяч рублей. Большинство опрошенных — жители Магаданской области, Ненецкого АО, ЯНАО, Камчатского края, ХМАО.