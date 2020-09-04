МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Акционеры группы компаний "Мать и дитя" (МD Medical Group Investment, MDMG), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 1,39 миллиарда рублей, или 18,5 рубля на акцию, говорится в материалах группы.

"О выплате дивидендов из прибыли, полученной компанией по итогам 2019 года, в соответствии с аудированной финансовой отчетностью, в размере 1 389 812 685 рублей, в том числе: 1 035 820 201,49 рубля – чистая прибыль, полученная за 2019 год, 107 300 601,05 рубля – часть нераспределенной прибыли за 2018 год, 246 691 882,46 рубля – часть невыплаченной прибыли за 2017 год, или в размере 18,50 рубля на акцию в соответствии с рекомендацией совета директоров и настоящим утверждается", — сказано в сообщении.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 16 сентября 2020 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 15 сентября 2020 года. День выплаты дивидендов — 13 октября 2020 года. "Выплата будет произведена в долларах США по курсу Центрального банка РФ на 11 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

В апреле акционеры группы отказались от дивидендов за 2019 год. Тогда директор по работе с инвесторами ГК "Мать и дитя" Дмитрий Якушкин предположил, что акционеры могли счесть выплату дивидендов нецелесообразной из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Однако в конце лета вновь вернулись к теме выплаты дивидендов за 2019 год.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. В группу входит 41 медицинское учреждение — шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 российских регионах. Чистая прибыль группы по МСФО в 2019 году сократилась на 2% и составила 2,787 миллиарда рублей.