МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Разработан новый порядок принятия решений о выплате компенсации и достройке домов Фондом защиты прав дольщиков, говорится в сообщении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Новый подход унифицирует расчет стоимости достройки проблемных домов и позволит фонду производить такие расчеты самостоятельно, без привлечения сторонних экспертов, указывается в нем.

"Раньше фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему фонд сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности. При этом себестоимость строительства 1 "квадрата" жилья в регионах будут брать из системы ЕИЖС", — отметил Хуснуллин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он добавил, что новый подход позволит быстрее подготавливать материалы к наблюдательным советам фонда и ускорить тем самым восстановление прав граждан.

Ранее вице-премьер сообщал о том, что набсовет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о дальнейшей судьбе 310 проблемных домов в разных регионах России. До конца года фонд планирует рассмотреть еще 700 проблемных домов.