МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать около 1,4 миллиарда рублей с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", — говорится в карточке дела. Другие подробности не сообщаются. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Представитель "Сухого" ранее объяснил свое ходатайство о рассмотрении спора в закрытом судебном заседании тем, что в деле имеются сведения, составляющие коммерческую тайну.

В материалах суда уточняется только, что Минобороны требовало выплатить неустойку по госконтракту, однако предмет и реквизиты контракта, в рамках которого возник спор, неизвестны.

"Сухой" — крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.