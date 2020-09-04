Первые соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж ожидаются на будущей неделе
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе начнет сообщать о соглашениях по поставке российской вакцины от коронавируса в другие страны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"У нас запланировано много новостей на следующую неделю. На следующей неделе мы начнем сообщать о соглашениях на продажу российской вакцины на другие рынки. Поэтому на следующей неделе будет много новостей о различных партнерствах с разными странами, которые готовы покупать российскую вакцину", — сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
По его словам, РФПИ ожидает начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в Саудовской Аравии и на Филиппинах в сентябре.
Дмитриев назвал "очень хорошими" переговоры с представителями Саудовской Аравии и отметил, что новая делегация представителей этой страны ожидается на следующей неделе.
Один из журналистов попросил также прокомментировать информацию о заключении Филиппинами соглашения об изучении данных о клинических исследованиях фазы I-II вакцины "Спутник V". Глава РФПИ подтвердил, что данное соглашение было подписано некоторое время назад.
"Мы уже направили данные по фазам I и II министерству здравоохранения Филиппин. Они изучают их, и у нас продолжается обсуждение относительно даты начала клинических испытаний. Опять же, мы надеемся начать клинические испытания на Филиппинах в сентябре", — добавил он.
https://1prime.ru/business/20200904/831990028.html