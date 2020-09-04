МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе начнет сообщать о соглашениях по поставке российской вакцины от коронавируса в другие страны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"У нас запланировано много новостей на следующую неделю. На следующей неделе мы начнем сообщать о соглашениях на продажу российской вакцины на другие рынки. Поэтому на следующей неделе будет много новостей о различных партнерствах с разными странами, которые готовы покупать российскую вакцину", — сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

По его словам, РФПИ ожидает начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в Саудовской Аравии и на Филиппинах в сентябре.

Дмитриев назвал "очень хорошими" переговоры с представителями Саудовской Аравии и отметил, что новая делегация представителей этой страны ожидается на следующей неделе.

Один из журналистов попросил также прокомментировать информацию о заключении Филиппинами соглашения об изучении данных о клинических исследованиях фазы I-II вакцины "Спутник V". Глава РФПИ подтвердил, что данное соглашение было подписано некоторое время назад.

"Мы уже направили данные по фазам I и II министерству здравоохранения Филиппин. Они изучают их, и у нас продолжается обсуждение относительно даты начала клинических испытаний. Опять же, мы надеемся начать клинические испытания на Филиппинах в сентябре", — добавил он.