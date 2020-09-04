МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Доля онлайн-платежей при заказе продуктов к августу выросла в три раза относительно марта и составила 39% в связи с популярностью бесконтактной доставки на фоне пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе igooods.

"Доля онлайн-платежей при заказе продуктов к августу 2020 года выросла в три раза относительно марта и составила 39%. При этом на торговый эквайринг (оплата картой курьеру) приходится 48% платежей, а наличные используют в 13% случаев. Причина резкого роста оплаты онлайн — популярность бесконтактной доставки на фоне пандемии", — сообщили в пресс-службе.

Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис отметил, что возможность оплаты продуктов онлайн пользуется популярностью и сейчас, особенно среди пациентов инфекционных больниц и постояльцев обсерваторов. "Тенденция перехода на онлайн-платежи есть по всему миру, и мы готовы в будущем полностью отказаться от оплаты наличными", — добавил Кунис, слова которого привели в пресс-службе.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 180 гипермаркетов в 36 городах России.