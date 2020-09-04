МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Авиарейсы из Карелии в Финляндию планируется открыть в ближайшее время, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза выступил в пятницу в Москве на итоговом заседании возглавляемой им государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

"Важным направлением работы государственной комиссии стало развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение мобильности жителей республики… Доступными стали полеты в Москву, Калининград, Мурманск, Череповец и Архангельск, в летний период — в Сочи, Анапу и Симферополь", — сказал Патрушев.

"В ближайшее время будут организованы рейсы в Финляндию", — добавил он.

Столетие Карелии отмечалось 8 июня нынешнего года. Работа госкомиссии, созданной в 2013 году по указу президента России Владимира Путина, была нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.

В работе комиссии были задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности. Как отмечали эксперты, выполнение крупных проектов под эгидой госкомиссии придало импульс, необходимый для развития Карелии по разным направлениям — от экономики и здравоохранения до спорта и культуры.