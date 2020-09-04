МИНСК, 4 сен — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 30 сентября, в ряд городов РФ — по 24 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов… во все пункты России по 30 сентября, Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данное решение принято "в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации".

Кроме того, приостановлены полеты в Ригу по 20 сентября, Ларнаку — по 14 сентября, Ашхабад — по 30 сентября, во все пункты Грузии — по 30 сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, автобусное и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом. С 30 марта 2020 года Россия ограничила пересечение государственной границы и пока его не снимала.