МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает интерес к российской вакцине от коронавируса от 40 стран мира, ее поставки могут начаться уже в ноябре текущего года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Первые соглашения о поставках "Спутник V" за рубеж ожидаются на будущей неделе

Участников онлайн-брифинга в пятницу попросили прокомментировать вопросы производства и поставок российской вакцины в другие страны, в частности, в Бразилию, Египет, Индию, Узбекистан, Мексику, Аргентину, Вьетнам, Израиль и другие.

"Исходя из той потрясающей работы, которую ведет Институт имени Гамалеи, мы видим интерес уже даже не от 20-30, а от 40 стран, в том числе — к закупке данной вакцины, в том числе — от всех стран, которые вы сейчас перечислили", — ответил Дмитриев.

"Сейчас именно большой фокус на том, что производственные мощности в России будут служить вначале только российскому рынку", — указал глава фонда.

"Мы сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", — добавил Дмитриев.