МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" полностью вышла из капитала "Детского мира", продав 20,38% акций ритейлера, об этом говорится в сообщении АФК.

"АФК "Система"… сообщает о том, что в результате сделки по публичному предложению существующих акций ПАО "Детский мир" (далее – "Компания"), крупнейшего в России розничного оператора торговли детскими товарами, АФК "Система" продала весь принадлежавший ей пакет акций, составлявший 20,38% акционерного капитала Компании", — говорится в сообщении.

Ранее АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) сообщили о том, что продают все принадлежащие им акции "Детского мира" по цене 112 рублей за бумагу.

Сообщалось, что после завершения продажи АФК "Система" и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале "Детского мира". Продающие акционеры в совокупности получат за пакет 20,692 миллиарда рублей: "Система" — 16,871 миллиарда рублей, РКИФ — 3,821 миллиарда.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр", магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов). По состоянию на 30 июня группа объединяла 850 магазинов, включая 782 магазинов "Детский мир". Ритейлер ведет свою деятельность в России, Казахстане и Белоруссии. В феврале 2020 года было решено учредить дочернюю структуру в Киргизии.

В конце августа ритейлер представил среднесрочный прогноз развития компании. В частности, группа планирует открыть не менее 300 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии, кроме того, открыть 800 магазинов "ПВЗ Детмир" и 500 точек "Зоозавр". Учитывая планы сфокусироваться на развитии последних двух форматов, "Детский мир" принял решение закрыть сети магазинов ELC и ABC. Кроме того, группа нацелена на развитие омниканальной бизнес-модели и рост доли онлайн-продаж.