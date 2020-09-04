ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Компания Amazon объявила о намерении создать 10 тысяч рабочих мест в городе Белвью неподалеку от Сиэтла в ближайшие годы, говорится в блоге компании.

"В прошлом феврале мы объявили о планах создать 15 тысяч рабочих мест в Белвью… Сегодня мы рады сообщить о наших планах создать еще 10 тысяч рабочих мест в Белвью в течение нескольких следующих лет", — говорится в сообщении.

Накануне было объявлено, что Amazon планирует до конца 2020 года создать 7 тысяч постоянных рабочих мест в Великобритании и еще 20 тысяч сезонных – на время рождественских и новогодних праздников, говорится в сообщении британского подразделения компании.

Весной, когда пандемия коронавируса привела к закрытию магазинов и резкому росту спроса на заказы товаров онлайн, Amazon наняла не менее 175 тысяч сотрудников, чтобы справиться с наплывом заказов.