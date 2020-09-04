МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Чистый убыток "Мостотреста" по МСФО в I полугодии 2020 года составил 1,8 миллиарда рублей по сравнению с чистой прибылью 2,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 7% — до 53,1 миллиарда рублей, валовая прибыль упала на 37% — до 6,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 62%, до 2,9 миллиарда рублей.