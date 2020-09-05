МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство России получило возможность устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае ЧС или резкого подорожания, сообщается на сайте кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции. Порядок действий в таких ситуациях утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, правительство может устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в некоторых случаях.

"Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более", — говорится в сообщении.

Предполагается, что при таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.

Если речь идёт о ЧС или угрозе распространения опасных заболеваний, решение принимается оперативно. Проект нормативного акта Минздрав должен внести в правительство в течение трёх дней. Если такой опасности нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга – он должен подтвердить резкое подорожание лекарств.

Новые правила предусматривают, что предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона России.