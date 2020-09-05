МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Работоспособность системы регистрации пассажиров и багажа в московском аэропорту Домодедово восстановлена, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
"С 09.51 до 11.09 ряд авиакомпаний испытывали проблемы с регистрацией пассажиров и багажа из-за сбоя в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации. На стороне аэропорта все системы работали штатно", — сказал представитель.
По его словам, оперативные службы аэропорта предоставили дополнительные ресурсы, чтобы ускорить обслуживание пассажиров.
"На данный момент работоспособность полностью восстановлена", — добавил представитель.
https://1prime.ru/business/20200905/831993108.html