МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Работоспособность системы регистрации пассажиров и багажа в московском аэропорту Домодедово восстановлена, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

"С 09.51 до 11.09 ряд авиакомпаний испытывали проблемы с регистрацией пассажиров и багажа из-за сбоя в одной из глобальных автоматизированных систем регистрации. На стороне аэропорта все системы работали штатно", — сказал представитель.

По его словам, оперативные службы аэропорта предоставили дополнительные ресурсы, чтобы ускорить обслуживание пассажиров.

"На данный момент работоспособность полностью восстановлена", — добавил представитель.