ПЕРМЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ одобрило семь заявок компании "Уралкалий" на заключение специнвестконтрактов по новым правилам (СПИК 2.0), сообщил во время визита в Пермский край замминистра Минпромторга России Михаил Иванов.

"Завершили 5 июня сбор технологических направлений. От "Уралкалия" поступило семь заявок, это технологические направления, по которым компания собирается развивать свои компетенции, потенциально заключать специнвестконтракты уже по новым правилам. Министерством заявки одобрены", — сказал Иванов.

Он уточнил, что далее эти технологические направления будут оформлены в распоряжение правительства, которое пройдет процедуру согласования и утверждения. Иванов также отметил, что доволен деятельностью компании на территории Пермского края, которая помимо производства калийных удобрений реализует и социально ориентированные проекты, производитель получит поддержку правительства.

"На новом этапе развития СПИК, основная его задача — освоение и внедрение в отечественную промышленность современных технологий, которые предназначены для выпуска высококонкурентной продукции, конкурентоспособной и на зарубежных рынках", — сказал замминистра.

По данным краевых властей, в 2020 году заявки на заключение СПИК по новым правилам в федеральный Минпромторг подали 10 предприятий региона. СПИКи в Пермском крае заключаются с 2015 года. За это время подписано 17 специальных инвестиционных контрактов, из них 12 региональных и 5 федеральных, в том числе четыре с ПАО "Уралкалий" на сумму 216,8 миллиарда рублей.

Инвестиционный объем по контрактам на июнь 2020 года — 484 миллиарда рублей, было задекларировано создание около 8,4 тысячи рабочих мест, объем производства промышленных товаров за период контрактов по плану составлял 881,5 миллиарда рублей. Сейчас из 17 реализуемых инвестиционных проектов восемь вышли на стадию освоения производства. За пятилетний период (2015-2019 годы) в рамках СПИК инвесторами освоено порядка 187,4 миллиарда рублей инвестиций, создано около 3,8 тысячи рабочих мест и произведено промышленной продукции на 93 миллиарда рублей.